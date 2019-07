Acquisiti dalla multiutility capitolina, tra gli altri, 18 impianti fotovoltaici da sette società veicoli di proprietà del Gruppo Belenergia per una potenza complessiva di 25 MWp

Acea ha perfezionato una serie di acquisizioni di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva installata di circa 25 MWp, raggiungendo in anticipo il 50% dell'obiettivo di piano. Lo rende noto il gruppo, precisando che le operazioni hanno un valore pari a circa 75 milioni di euro e contribuiranno ad un incremento dell'ebitda di gruppo per circa 11 milioni su base annua.

Il portafoglio più rilevante fa riferimento all'acquisizione del 65% del capitale sociale di sette società veicolo, proprietarie di 18 impianti fotovoltaici, con una capacità installata complessiva di circa 20MWp, di proprietà del Gruppo Belenergia, precisa la nota. Gli altri impianti fotovoltaici verranno acquisiti al 100 per cento.

“Queste operazioni rappresentano un passo importante nell'attuazione della nostra strategia di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fotovoltaico, così come previsto nel Piano industriale 2019-2022. Le operazioni appena concluse produrranno effetti positivi sui risultati finanziari di Gruppo con un incremento a livello di ebitda” ha commentato Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Acea.