Pubblichiamo il testo integrale del decreto Sviluppo Economico+Ambiente su biogas, biocarburanti e altre fonti alternative di energia ora all’esame della Conferenza Unificata per avere il via libera finale delle Regioni

Pubblichiamo in pagina Approfondimenti il testo di decreto dei ministri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente ora all’esame della Conferenza Unificata per avere il via libera finale delle Regioni.

Leggi il testo in pagina Approfondimenti