Il testo prevede, tra l’altro, la possibilità per i gestori di installare impianti di ricarica elettrica

La Conferenza delle Regioni ha approvato le "linee guida" che recepiscono il D. Lgs. 257/16 , in attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio affinché siano adottati provvedimenti regionali omogenei per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

Il testo delle linee guida è stato ora inviato a tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Per aumentare il ricorso ai carburanti “puliti”, il comma 12 prevede tra l’altro che il titolare di impianti di distribuzione possa dotare “del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica un altro impianto nuovo, a condizione che l’impianto alternativo individuato sia sito nell’ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale”.

Le Regioni e le Province autonome interessate “possono prevedere nelle proprie disposizioni regionali di settore la possibilità che l’obbligo di realizzare la dotazione del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica ricada direttamente sul titolare dell’impianto di distribuzione, che potrà assolvere a questo obbligo utilizzando un altro impianto” con i requisiti previsti dal D.lgs. 257/2016”.