Per i nuovi progetti sono previsti investimenti complessivi pari a 18 miliardi di dollari circa

La provincia di Jiangsu, secondo il China Daily, ha approvato 24 progetti nell'eolico offshore con una capacità complessiva di 6,7 GigaWatt. I nuovi progetti, per i quali sono previsti investimenti complessivi per circa 18 miliardi di dollari e che dovrebbero vedere la luce entro la fine del 2020, rientrano nell'ambito del maxi-progetto sull'eolico offshore “Tre gole sul mare” da 10 GW in totale.

La Cina punta a costruire sette grandi parchi eolici in sette luoghi diversi del Paese (Gansu, Xinjiang, Hebei, Jilin, Mongolia e Jiangsu) entro la fine del prossimo anno, per dare un'ulteriore spinta alla produzione e al consumo di energia verde.

Secondo uno studio di Greenpeace, eolico e solare in Cina hanno il potenziale di generare 54,3 miliardi di euro di investimenti da qui al 2030, pari allo 0,7% del totale complessivo, con la creazione di 2,4 milioni posti di lavoro diretti e indiretti. L'energia eolica e fotovoltaica - secondo lo studio può contribuire al Pil cinese per 1.950 miliardi di euro tra il 2015 e il 2030, e ridurre il consumo di carbone di 300 milioni di tonnellate all'anno.