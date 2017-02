Chi vive nella zona deve però tenersi pronto a nuove evacuazioni, perché le condizioni possono cambiare rapidamente. Allontanati i 188.000 residenti delle contee di Butte, Sutter e Yuba

I 188mila abitanti delle contee di Butte, Sutter e Yuba, nel Nord della California, sono potuti tornare a casa, dopo il rientro dell’allarme dovuto a un danno nello dello sfioratore di emergenza della diga di Oroville, la più alta degli Stati Uniti, a nordest di San Francisco.

L’obbligo di evacuazione di domenica è stato revocato dalla polizia e ridotto a semplice allerta. Gli abitanti devono però tenersi comunque pronti a fare i bagagli, perché "le condizioni possono cambiare rapidamente".



Nei giorni scorsi alcuni elicotteri avevano lanciato enormi sacchi di pietre per cercare di chiudere la crepa che si è aperta nel canale di scarico di emergenza. Una via di fuga di fondamentale importanza, in cui confluisce l’acqua in eccesso quando il livello del bacino rischia di superare la diga.

Intanto il governatore della California Jerry Brown ha chiesto aiuto all'amministrazione Trump di intervenire in caso di eventuale cedimento della valvola di emergenza della diga.

Critico su molte iniziative del presidente, Brown in una conferenza stampa ha lodato il progetto di Trump di investire un trilione di dollari in infrastrutture, e ha detto che la California e Washington lavoreranno in modo costruttivo per riparare le infrastrutture pericolanti nello stato.