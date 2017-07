Fanno capo alla società fiorentina 15 impianti mini-idro (di cui tre in fase avanzata di costruzione) per una produzione totale annua di circa 20 GWh

Edison compra Frendy Energy. Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto da parte della società di Foro Bonaparte della maggioranza del capitale della società fiorentina attiva nella produzione di energia idroelettrica a cui fanno capo 15 impianti mini-idro (di cui tre in fase avanzata di costruzione) per una produzione totale annua di circa 20 GWh (il consumo di circa 6mila famiglie).



Il gruppo milanese controllato da Edf rileverà infatti il 45,039% della società di energie rinnovabili da fonte idroelettrica dalla Cryn Finance di Rinaldo Denti e da un altro socio di minoranza per un prezzo stimato di 0,34 euro per azione suscettibile di rettifica (solo in diminuzione, nel caso la posizione finanziaria netta al 30 giugno risulti inferiore a quella stimata).



Il closing – previsto per ottobre 2017 – è subordinato al fatto che Edison consegua, in un unico contesto, una quota complessivamente non inferiore al 50,01% dei diritti di voto di Frendy anche attraverso acquisti di azioni Frendy da terzi. L'ultimo passaggio prevede il lancio di un'Offerta pubblica di acquisto per le restanti azioni sul mercato.