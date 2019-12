Sono circa 1.000 MW di potenza solare, di cui 102 derivanti da nove impianti già operativi e altri 850 MW relativi a progetti in fase di sviluppo

F2i ha raggiunto un accordo con Cerberus Capital Management per l'acquisizione dell'operatore solare spagnolo Renovalia Energy Group. Oggetto dell'operazione, realizzata dalla controllata EF Solare, sono circa 1.000 MW di potenza solare, di cui 102 derivanti da nove impianti già operativi e altri 850 MW relativi a progetti in fase di sviluppo.

Tale potenza si somma agli 853 MW già detenuti in Italia da EF Solare, che arriverà così a controllare una potenza fotovoltaica di oltre 1.800 MW, proiettando il gruppo italiano in cima alla classifica dei produttori di energia solare in Europa (l'attuale numero uno, infatti, gestisce una potenza installata di 1.500 MW), riferisce una nota.

L'operazione segna un'ulteriore crescita nelle energie rinnovabili da parte del Fondo, attivo anche nell'energia eolica con circa 1.000 Megawatt di potenza installata, che si conferma così primo operatore italiano nella produzione di fonti rinnovabili non programmabili e tra i primi in Europa. Con questa operazione, EF Solare entra nel promettente mercato spagnolo dell'energia solare, coerentemente con quanto già previsto nel business plan 2019.