La capacità totale è di oltre 154 MW. Previsto un investimento totale di circa 300 milioni di euro

Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili greca Enel Green Power Hellas, ha connesso alla rete il nuovo impianto eolico Kafireas, il più grande del suo genere nel Paese, grazie a una capacità totale di oltre 154 MW. Situato nella municipalità di Karystos (Evia), Kafireas ha previsto un investimento totale di circa 300 milioni di euro. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, il ministro per l’ambiente e l’energia Kostis Hatzidakis, Antonio Cammisecra, Ceo di Enel Green Power, Simone Mori, responsabile Europa e affari euromediterranei di Enel, e Aristotelis Chantavas, responsabile per l’Europa di Enel Green Power.



“Oggi - ha commentato Antonio Cammisecra, Ceo di Enel Green Power, - abbiamo raggiunto un traguardo significativo mettendo in rete il più grande impianto eolico in Grecia, uno dei primi Paesi in cui siamo approdati con le nostre attività rinnovabili, oltre un decennio fa. Kafireas sottolinea il nostro impegno globale a favore delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione, in linea con la nostra adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite, oltre che il nostro impegno a favore della diversificazione del mix di generazione nazionale".



Oltre a garantire la fornitura di energia a emissioni zero in tutto il Paese, sottolinea, "l’impianto esprime una forte attenzione al locale, offrendo supporto ai nostri stakeholder di Evia con il sostegno a iniziative di sostenibilità miranti a rafforzare l’economia dell’isola, e con interventi di tutela ambientale".