Visita del presidente del Consiglio allo stabilimento 3Sun e all’Innovation Lab di Passo Martino. Il nuovo modulo sarà di tipo bifacciale a eterogiunzione di silicio amorfo e cristallino

Enel investirà oltre 100 milioni di euro nel polo tecnologico di Catania, che comprende la fabbrica fotovoltaica 3Sun e l’Innovation Lab. L’annuncio è stato dato dallo stesso amministratore delegato Francesco Storace, nel corso della visita del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in Sicilia.

In particolare, la linea di assemblaggio della fabbrica 3Sun, già di proprietà dell’azienda elettrica e situata in prossimità di Passo Martino, verrà trasformata per poter produrre moduli basati su una tecnologia innovativa ad alta efficienza. Il nuovo modulo sarà di tipo bifacciale a eterogiunzione di silicio amorfo e cristallino, una soluzione che garantisce alte performance, in termini di efficienza e producibilità, e un basso degrado del modulo. Il primo modulo di nuovo tipo sarà realizzato nella prima parte del 2018, per arrivare rapidamente a una produzione di 240 MWp nel 2019.

L’investimento sulla fabbrica 3Sun si lega sinergicamente a quello da 20 milioni di euro destinato all’Enel Innovation Lab, dove sono già presenti laboratori specialistici dell’azienda sulle fonti rinnovabili che permettono di sperimentare tecnologie innovative nel solare termico e fotovoltaico, nelle microgrid, nello storage e nell’eolico, con apparecchiature per test indoor ed outdoor.

Grazie al nuovo investimento, l’Innovation Lab diventerà un campus tecnologico ed un acceleratore di imprenditorialità giovanile destinato a stimolare la ricerca e l’innovazione nel settore energetico; ospiterà start up locali e nazionali, centri di ricerca di grande rilevanza nazionale e internazionale, avrà collegamenti con il mondo dell’innovazione anche tramite gli Innovation Hub di Enel in modo da costituire un luogo d’incontro delle eccellenze nel campo delle tecnologie innovative.

“Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’utilizzo di nuovi sistemi digitali sono la chiave strategica per essere costantemente all’avanguardia in un settore energetico in rapida evoluzione” ha dichiarato Starace. “Grazie a questo investimento da oltre 100 milioni di euro riusciremo a portare sul mercato soluzioni energetiche sempre più affidabili e sostenibili. Per trovare le idee migliori e le tecnologie più innovative ci apriamo verso l’esterno e nell’Innovation Lab collaboreremo con le più promettenti start up nazionali e internazionali. Siamo particolarmente orgogliosi di aver realizzato un polo di eccellenza tecnologica a Catania, promuovendo la creazione di un tessuto imprenditoriale attento ai giovani nel Sud Italia”.