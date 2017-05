Per l’ad Starace rimangono i nodi legati alle infrastrutture e di carattere sociale e politico. Lo ha detto nel corso della Conferenza Res4Med sull'Africa

“La crescita delle energie rinnovabili in Africa continuerà e accelererà, tuttavia sarà necessario superare alcuni ostacoli che ancora permangono. Lo ha dichiarato l'ad dell'Enel, Francesco Starace, nel corso della conferenza annuale di RES4Med/RES4Africa, quest'anno interamente dedicato al tema dell'innovazione come fattore chiave di sviluppo dell'Africa mediterranea e sub-Sahariana.

Sui tre ostacoli principali, Starace ha citato in primo luogo un problema di tipo tecnico, vale a dire "l'insufficienza delle strutture di rete e delle interconnessioni tra i vari Paesi". Un altro impedimento è l'azione messa in atto da alcuni operatori concorrenti, che frenano le rinnovabili, per esempio attraverso la spinta a ostacoli di tipo regolatorio. Infine, ha concluso Starace, “ci sono problemi di carattere sociale e politico, che rendono rischiosa l'attività in alcune zone dell'Africa”. Allora, se per le prime due limitazioni Starace si è detto sicuro che "saranno superate", per la terza "ci vorrà tempo, ma le stesse rinnovabili potrebbero contribuire in questa direzione".

In ogni caso, ha ribadito il nuovo ad di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, "c'è urgente bisogno di energia rinnovabile in Africa. Ci sono molti ostacoli, ma molte soluzioni innovative sono all'orizzonte". Infatti, gli ha fatto eco il direttore della Divisione Global E-Solutions di Enel Francesco Venturini, "l'Africa sta diventando sempre di più un grande laboratorio di sperimentazione tecnologica"."Soluzioni come le minigrid, che combinano l'utilizzo delle batterie con le rinnovabili, costituiscono una valida risposta al problema dell'accesso all'energia, oltre che svolgere un ruolo di catalizzatore dello sviluppo", ha precisato Venturini.