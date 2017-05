I dati sono del Global Wind Energy Council (GWEC). A trainare la crescita sarà la Cina, seguita da India e Brasile. Europa leader nell’offshore

La capacità produttiva del settore eolico mondiale aumenterà del 65% fra il 2016 e il 2021, da 478 GW a più di 800. Lo rende noto l’annuale report di Global Wind Energy Council (GWEC). A trainare la crescita sarà la Cina, seguita da India, Brasile, Argentina, Uruguay e Cile. Grande sviluppo per l'eolico anche in Africa, con Kenya, Sudafrica e Marocco. L'Europa resterà leader dell'eolico offshore, con i prezzi dell'energia sempre più convenienti, ma progressi si avranno anche in Nordamerica e Asia.



Per quanto riguarda lo scorso anno, sono stati installati più di 54 GW di potenza; la capacità cumulata dell'eolico è aumentata del 12,6% sul 2015, confermando l'espansione del settore a livello mondiale, con la crescita guidata dall'Asia, Cina in particolare.

L'Europa rallenta, con 12,5 GW installati nel 2016 (-3% rispetto al 2015), e la crescita è trainata soprattutto dalla Germania (44% delle nuove installazioni dell'Ue).

L'Italia si conferma il quinto paese Ue, mentre nell'area del Mediterraneo si fa notare la performance della Turchia (+1,3 Gw). Il mercato globale dell'eolico comprende più di 90 paesi, di cui 9 con più di 10.000 MW installati e 29 che hanno superato i 1.000 MW. La capacità cumulativa è cresciuta del 12,6% per raggiungere un totale di 486,8 GW.