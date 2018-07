Il Ppa è relativo alla produzione di un parco eolico da 235 MW che Gig realizzerà nella località svedese di Överturingen

Con una durata di 29 anni, quello tra Green Investment Group (Gig) e Norsk Hydro è il più lungo Power purchase agreement (Ppa) mai sottoscritto.

Siglato dalla società di investimento nelle rinnovabili del gruppo Macquarie con il colosso norvegese dell’alluminio, il Ppa è relativo alla produzione di un parco eolico da 235 MW che Gig realizzerà nella località svedese di Överturingen, con un investimento di 270 milioni di euro.

Il parco, precisa una nota, entrerà in funzione nel dicembre 2019 e da quel momento fornirà agli stabilimenti norvegesi di Norsk Hydro capacità baseload per 0,3 TWh l’anno tra il 2021 e il 2031 e per 0,55 TWh/anno tra il 2031 e il 2050.

Il Ppa ha avuto Macquarie Capital come advisor finanziario di Gig, reperendo un finanziamento di 160 mln € da Crédit Agricole Cib e KfW Ipex-Bank, con garanzia dell’agenzia di credito all’export danese Ekf.

Siemens Gamesa fornirà le turbine e l’O&M per 25 anni, Neas Energy (gruppo Centrica) i servizi di bilanciamento e hedging. Con Överturingen, i Ppa sinora sottoscritti da Gig in Europa, Usa e Australia raggiungono i 1.500 MW. Norsk Hydro si è assicurata negli ultimi due anni e mezzo contratti di fornitura di energia eolica per complessivi 4,5 TWh/anno.