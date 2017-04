Lo evidenzia uno studio di Greenpeace, secondo il quale si potrebbero creare 7,7 milioni di posti di lavoro

Eolico e solare in Cina hanno il potenziale di generare 54,3 miliardi di euro di investimenti da qui al 2030, pari allo 0,7% del totale complessivo, con la creazione di 2,4 milioni posti di lavoro diretti e indiretti. È quanto si legge in uno studio di Greenpeace. L'energia eolica e fotovoltaica - secondo lostudio può contribuire al Pil cinese per 1.950 miliardi di euro tra il 2015 e il 2030, e ridurre il consumo di carbone di 300 milioni di tonnellate all'anno. Lo si legge nel rapporto "Accelerating the Energy Transition" nato dalla collaborazione tra Greenpeace, associazioni industriali e gruppi di ricerca.

Tra il 2013 e il 2015, la Cina ha speso poco più di 3 miliardi di euro per l’accesso all’elettricità. Il 43,4% dei nuovi interventi è stata ottenuta tramite il solare fotovoltaico, nonostante siano stati investiti solo il 16,5% del totale. L’opportunità data dai sistemi fotovoltaici off-grid - che non passano cioè sulla rete elettrica nazionale - è diventata in Cina il modo più economico per fornire energia elettrica in aree remote, fornendo un modello da utilizzare per le altre nazioni con problemi analoghi

Entro il 2030, inoltre, si prevede infine che solare ed eolico porteranno a risparmiare 3,6 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno, sufficiente a soddisfare le basilari esigenze annuali di 200 milioni di persone.