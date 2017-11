San Marco opera nella valorizzazione energetica della biomassa legnosa da manutenzione forestale ed è titolare di una centrale termoelettrica

F2i investe nell'energia da biomasse e rileva San Marco Bionenergie (oggi appartenente per il 60% al Gruppo Faranda e per il 40% al Fondo Equinox) tramite F2i Sgr, per conto del Secondo Fondo, compiendo un primo passo verso nuove possibili acquisizioni nel settore. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che San Marco opera nella valorizzazione energetica della biomassa legnosa da manutenzione forestale, pulizia degli alvei dei fiumi, residui agricoli e cura del verde urbano ed è titolare della centrale termoelettrica a biomasse solide di Bando d'Argenta (Ferrara) che, con una capacità installata di 21 MW elettrici, è "tra le più grandi operanti nel Nord e nel Centro Italia".

Nel 2016 San Marco Bioenergie ha totalizzato ricavi per 30 milioni di euro e un margine operativo lordo di 6 milioni.Con il nuovo ingresso - spiega F2i - diventano 18 le società in portafoglio, attive in 8 diversi comparti del settore infrastrutturale. Nelle rinnovabili il Fondo infrastrutturale, che vede tra i propri sponsor la Cdp, controlla già società attive nella produzione di energia eolica e solare e ora guarda ai "numerosi impianti presenti sul territorio nazionale" nel settore delle biomasse, che "offre opportunità di crescita mediante acquisizioni - spiegano in F2i - volte alla ricerca di efficienze produttive e di approvvigionamento, con la possibilità di generare significativi benefici ambientali derivanti, tra l'altro, dalla gestione dei territori boschivi e degli alvei dei fiumi, la cui incuria è spesso la causa di gravi disastri sul territorio nazionale".

Nel perimetro dell'Operazione sono inclusi due impianti fotovoltaici con potenza totale di circa 0,5 Mw e il 50% di Fores Italia, società attiva nell'acquisto, produzione e commercializzazione di biomassa.