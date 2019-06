Il Gse ha pubblicato il rapporto statistico sul solare fotovoltaico dal quale emerge un calo del 7% della produzione a causa del ridotto irraggiamento

E' online il Rapporto Statistico sul Solare Fotovoltaico 2018. Il documento evidenzia come a fine 2018 risultino in esercizio in Italia 822.301 impianti fotovoltaici, per una potenza installata complessiva di 20.108 MW (+440 MW rispetto a fine 2017). La produzione fotovoltaica complessiva del 2018 è pari a 22,7 TWh, in flessione del 7% rispetto ai 24,4 TWh del 2017, principalmente a causa di peggiori condizioni di irraggiamento.



Accanto alle analisi sull'evoluzione della potenza installata e dell'energia prodotta a livello nazionale, regionale e provinciale, il Rapporto contiene approfondimenti su numerosi fenomeni; tra questi, il livello degli autoconsumi (sono stati rilevati 5.137 GWh di autoconsumo nel 2018, pari al 22,7% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici), le ore di utilizzazione (nel 2018 il parco impianti nazionale ha lavorato in media 1.141 ore, in diminuzione dell’8,8% rispetto alle ore del 2017), la tipologia di pannelli, la diffusione del fotovoltaico nei diversi settori di attività, i consumi delle utenze per gli impianti in Scambio sul Posto.

Il documento è disponibile nella sezione Statistiche del sito istituzionale GSE