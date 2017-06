Secondo i dati del gestore sulla composizione del mix energetico, nel biennio 2015-16 le rinnovabili sono al 38,64%

Le rinnovabili perdono un paio di punti percentuali (-2,15%) nella composizione del mix energetico dell’energia elettrica immessa in rete, ma continuano ugualmente - anche di misura - ad esserne la voce principale: 38,64 per cento, contro una quota di gas naturale (37,63%) in forte crescita, anche a scapito del carbone (15,9%) e ai prodotti petroliferi e nucleare. Lo evidenziano i dati del Gestore dei servizi energetici (GSE) per il biennio 2015-16.



Come preannunciato anche dalle ultime stime del gestore, la contrazione da fonti pulite prevista si dovrebbe aggirare sui 3 TWh rispetto a due anni fa. Sulle cause della diminuzione pesano fattori quali l’invecchiamento degli impianti, che comportano una perdita di efficienza complessiva, ma anche condizioni meteorologiche più avverse.



Per il calcolo del mix energetico nazionale, il Gse ha utilizzato: per l’energia elettrica immessa in rete afferente alla produzione nazionale, i dati trasmessi dai produttori al GSE e i dati relativi agli impianti di produzione non soggetti agli obblighi di comunicazione (convenzionati Cip 6/92, in regime di scambio sul posto e fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1 MW incentivati con il V Conto Energia); per l’energia elettrica netta importata, i dati Eurostat ai quali il GSE ha attribuito il mix energetico europeo.