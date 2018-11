Fino a 30% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 3mila euro per intervento: questo il contenuto della proposta di Teresa Manzo

Incentivi per chi installa in casa impianti per l'accumulo di energia prodotta da fotovoltaico. Lo prevede un emendamento M5s presentato da Teresa Manzo alla legge di Bilancio.

La proposta punta a "favorire l'autoconsumo di energia rinnovabile" per le utenze domestiche, riconoscendo un contributo fino al 30% della spesa sostenuta per un massimo di 3mila euro a intervento per l'acquisto e l'istallazione di sistemi di accumulo di energia prodotta da fotovoltaico.

Il rimborso verrà riconosciuto "a fronte di spese regolarmente documentate e sostenute a decorrere da luglio 2018 a giugno 2021" e non sarà cumulabile con altri benefici di natura simile.

Per coprire la misura, è posto un limite massimo di spesa di 30 milioni di euro all'anno per il triennio 2019-2021.