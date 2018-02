Sorgerà sull’isola di Queshm con oltre 30mila pannelli fotovoltaici. Lo ha realizzato la pescarese Carlo Maresca spa

Trentamila pannelli solari, dislocati sull'isola iraniana di Qeshm, per un parco fotovoltaico da dieci megawatt, che a regime produrrà 17 milioni di kWh annui: l'equivalente del fabbisogno medio di 5mila abitazioni, con un risparmio di emissioni di CO2 di circa 45.000 tonnellate all'anno. Sono questi alcuni numeri del primo parco fotovoltaico a firma italiana in Iran, che verrà inaugurato nella prima metà di marzo dalla Carlo Maresca spa di Pescara, l’azienda che lo ha realizzato in due anni. Il parco fotovoltaico è installato su un terreno di 20 ettari, dove trovano posto oltre 30mila pannelli fotovoltaici, posizionati su strutture in ferro zincato ancorate a terra mediante 11mila puntelli. Per il completamento dell'opera, che ha impiegato per circa sei mesi ottanta lavoratori del posto, sono stati utilizzati oltre 25mila metri di cavi elettrici di media tensione e oltre 200 km di cavo solare. L'inaugurazione dell'impianto, prevista per la prima metà di marzo, si svolgerà alla presenza dei vertici del Ministero dell'Energia iraniano e di esponenti del governo di Teheran. "Nel 2016 - spiega l'amministratore delegato dell'azienda, Fabio Maresca - abbiamo raccolto questa sfida con entusiasmo e coraggio, ed oggi compiamo un primo importante passo per concretizzare quanto avviato due anni fa. Si tratta di un mercato certamente non semplice, ma sicuramente molto interessante in prospettiva".

Dopo l'inaugurazione di marzo, l'impianto sarà immediatamente funzionante. È già in fase finale l'iter autorizzativo per altri 200 mwp di fotovoltaico.