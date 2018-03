I 26 progetti su larga scala, di cui 22 impianti solari, nel complesso genereranno 13,2 milioni di megawattora

Lo Stato di New York investirà 1,4 miliardi di dollari in 26 progetti sulle energie rinnovabili. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, che contestualmente ha chiesto di escludere lo Stato dalle trivellazioni offshore proposte dall'amministrazione Trump.



I 26 progetti su larga scala, di cui 22 impianti solari, nel complesso genereranno 13,2 milioni di megawattora di elettricità all'anno, abbastanza per alimentare 430mila abitazioni, riducendo le emissioni di CO2 di 1,6 milioni di tonnellate, equivalenti a eliminare 340mila auto dalla strada. Daranno inoltre lavoro a tremila persone.



In una nota, Cuomo ha denunciato "l'assalto di Washington", in riferimento al programma governativo reso noto nel gennaio scorso, che propone di rendere trivellabili oltre il 90% delle acque intorno agli Usa, per estrarre petrolio e gas. "Invece di proteggere i nostri mari da un altro sversamento di petrolio come quello avvenuto nel Golfo del Messico, questo nuovo piano federale aumenta le probabilità di un altro disastro", ha detto Cuomo. "Noi crediamo che il futuro sia l'economia basata sulle energie pulite. New York guiderà un contro-movimento rispetto a ciò che l'amministrazione Trump sta facendo all'ambiente".