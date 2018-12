L’house organ del Gse ospita, tra gli altri, l’intervento del ministro dell’Ambiente Sergio Costa

“Le emissioni? Le combatteremo. Un’ipotesi allo studio degli uffici tecnici del ministero sarà sbloccare le risorse per mettere in moto un fondo rotativo della Cassa depositi e prestiti per acquistare autobus elettrici”. Così Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, nel suo intervento nell’ultimo numero di Elementi, house organ del gruppo Gestore dei Servizi Energetici, visibile sul sito www.gse.it.



Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, parlando dell’attività dell’Autorità ha sostenuto che: “Arera deve puntare a un quadro di leale e forte collaborazione istituzionale. Solo così, ciascuno nel proprio ambito di competenze, potrà sviluppare un’azione efficace per far crescere il mercato e tutelare i consumatori”. Besseghini ha continuato dicendo: “Fare ricerca e innovazione nell'energia oggi è uno sforzo che non può ridursi a una visione molto verticale di un tema, bisogna vedere il settore energetico nel suo complesso e nella sua capacità di integrazione e sinergia”. Relativamente agli incentivi alle rinnovabili, Besseghini pensa che: “sono in qualche modo inevitabili, soprattutto quando le tecnologie non sono ancora mature e si vogliono dare segnali di accelerazione in qualche direzione”.

Gianni Girotto, Presidente della Commissione Industria del Senato, ha invece fatto presente che “siamo impegnati nella costruzione di un modello energetico rinnovabile, efficiente e decentrato nel quale deve essere garantita la concorrenza e la partecipazione nel mercato dell'energia, sia dal lato dell'offerta che della domanda, con lo spostamento dei consumi verso il vettore elettrico, anche con la diffusione e il sostegno per l'impiego dei veicoli elettrici”.

Sono intervenuti tra gli altri: Monica Frassoni, Presidente della European Alliance to Save Energy (EU-ASE), parlando di efficienza energetica; Giuseppe Ricci, presidente di Confindustria Energia, in merito al processo di decarbonizzazione dell’energia; Gioia Ghezzi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Sviluppo sostenibile, che parla di Smart Cities; Massimo Inguscio, Presidente del Cnr, che scrive di futuro della ricerca nel campo delle tecnologie energetiche.