Nei primi otto mesi le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico raggiungono complessivamente circa 771 MW. Lo dice ANIE Rinnovabili

Secondo l'Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di Federazione ANIE, nei primi otto mesi del 2019 sono cresciute del 49% rispetto a un anno fa le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico che raggiungono complessivamente circa 771 MW.



Fotovoltaico

Si conferma in crescita il trend mensile delle installazioni fotovoltaiche che nel mese di agosto, con 43,6 MW, raggiunge un totale di circa 330 MW (+28% rispetto allo stesso periodo del 2018). In aumento il numero di unità di produzione connesse (+22%), frutto principalmente delle detrazioni fiscali per il cittadino. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Basilicata, Campania, Marche, Sardegna e Trentino Alto Adige, mentre quella con il maggior decremento è la Calabria. Tutte le regioni hanno registrato un incremento in termini di unità di produzione; quelle con incremento maggiore sono Basilicata, Marche, Puglia e Sardegna. Gli impianti di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 53% della nuova potenza installata nel 2019. Da segnalare l'attivazione nel mese di agosto di un impianto da 6,2 MW in Sardegna, in provincia di Nuoro.

Eolico

Rispetto ai mesi precedenti molto positivi, ad agosto si registra l'attivazione di soli due impianti per circa 75 kW di potenza. Complessivamente, il 2019 per l'eolico risulta in crescita con circa 412 MW (+200% rispetto allo stesso periodo del 2018). In calo, invece, il numero di unità di produzione connesse (- 64% rispetto al 2018), considerato che i nuovi impianti eolici installati sono per la quasi totalità (99,9%) di taglia superiore ai 200 kW. Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della potenza connessa (90%) è localizzata nelle regioni del Sud Italia.

Idroelettrico

Battuta d'arresto nel mese di agosto anche per l'idroelettrico, con soli quattro impianti installati per circa 170 kW complessivi. Le installazioni nel 2019 (29 MW) risultano complessivamente in calo (-76% rispetto al 2018). Si registra una riduzione (-9%) anche per le unità di produzione rispetto allo stesso periodo del 2018. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto all'anno precedente sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Gli impianti idroelettrici di taglia inferiore a 1 MW connessi nel 2019 costituiscono il 30% del totale installato.

Bioenergie

Complessivamente, fino ad agosto 2019 il contributo delle bioenergie è stato positivo, con 17 MW di potenza aggiuntiva. Resta da verificare se alcuni impianti, entrati in esercizio prima del 2019, siano considerati Rinnovabili in seguito all'aggiornamento dei dati relativi alle tipologie di feedstocks impiegati per individuare il "combustibile prevalente".

Mercato elettrico

Nel mese di agosto 2019 si registra una riduzione del PUN e dei prezzi zonali rispetto al 2018. Per quanto riguarda MSD ex-ante (Mercato Servizi Dispacciamento ex-ante) e MB (Mercato Bilanciamento) si sono registrate riduzioni nei prezzi medi a scendere mentre un incremento nei prezzi medi a salire rispetto al 2018.