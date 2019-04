Al Riviera Film Festival della città ligure lo spettacolo d'apertura sarà sostenuto da due pale eoliche che verranno installate sul Monte, in modo da convogliare l'energia in più batterie

Sarà l'energia del vento di Portofino a dare il via alla terza edizione del Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 in scena dal 7 al 12 maggio 2019 a Sestri Levante. La proiezione del film d'apertura sarà alimentata dall'energia eolica raccolta da un generatore posto sulle alture di Portofino, proprio in un momento storico in cui il clima e i suoi cambiamenti sono al centro del dibattito mondiale.

"Abbiamo provato sulla nostra pelle - racconta Vito D'Onghia, direttore esecutivo e co-fondatore del Riviera International Film Festival - come il territorio sia fragile di fronte alla potenza della natura, e abbiamo trovato il modo di trasformare una forza così dirompente in qualcosa di nuovo, mai visto prima.

Grazie alla collaborazione con l'Azienda Agricola La Portofinese, raccoglieremo l'energia del vento di Portofino. Due pale verranno installate sul Monte, in modo da convogliare in più batterie l'energia eolica necessaria per alimentare la proiezione del film d'apertura". Una volta accumulata tutta l'energia necessaria, le batterie saranno trasportate dalle alture a terra, per poi essere trasferite al Cinema Ariston di Sestri Levante con un'automobile elettrica.