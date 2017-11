Il decreto della Regione Lombardia sancisce la non realizzabilità dell'impianto Roggia Vecchia così come configurato nel progetto

Regione Lombardia ha pubblicato il decreto che formalizza la conclusione negativa della Conferenza di Servizi in merito al progetto dell'impianto idroelettrico Roggia Vecchia, sul fiume Serio, nel comune di Seriate (Bergamo). Lo annuncia l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi.

"In sostanza - specifica l'assessore regionale - il decreto sancisce la non realizzabilità dell'impianto così come configurato nel progetto avanzato dalla ditta proponente".

"Regione Lombardia - spiega Terzi - è per la tutela del territorio, nel pieno rispetto delle normative regionali. Gli uffici hanno approfondito le questioni paesaggistiche ambientali che, in assenza di una modifica progettuale del proponente, non possono essere accolte".

"Questa bocciatura - sottolinea Claudia Terzi - è la risposta concreta di Regione Lombardia, alle istanze emerse in più sedi da parte di tutti gli attori del territorio. Un buon amministratore, infatti, per governare bene, deve saper interagire con il territorio in un'ottica sia decisionale sia di ascolto con i cittadini che rappresenta e di cui deve, inevitabilmente, tener conto".