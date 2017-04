Il prezzo delle fonti pulite, grazie alla tecnologia, diminuirà nei prossimi dieci anni. Obiettivo 100% rinnovabili dopo il 2050. Il documento

Lo dicono 114 esperti in materia di energia provenienti da ogni parte del mondo: nel giro di una decina di anni, le fonti rinnovabili di energia diventeranno più convenienti di quelle fossili. Il quadro emerge da un rapporto del REN21 (Network per una politica delle energie rinnovabili per il 21/o secolo), organismo del programma ambiente dell'Onu (UNEP).

Nei 12 dibattiti organizzati sul futuro delle rinnovabili è emerso che quasi il 70% degli interpellati ritiene che il costo dell'energia pulita continuerà a scendere, superando in convenienza tutte le fonti fossili nel giro di una decina di anni. Eolico e fotovoltaico nei paesi industrializzati dell'Ocse sono già adesso competitivi. Paesi come la Cina e la Danimarca dimostrano che il Pil può crescere senza un aumento del consumo di energia.

Più del 70% degli esperti ritiene che l'obiettivo di una transizione globale al 100% di rinnovabili sia "fattibile e realistico". Gli stessi esperti, tuttavia, temono che alcune regioni non possano arrivare a questo obiettivo entro il 2050, a causa delle pressioni dell'industria energetica tradizionale. IL timore riguarda in particolare l'Africa, gli Stati Uniti e il Giappone.

REN21, 2017 - Renewables Global Futures Report- Paris, REN21 Secretariat