La scoperta è di Laura Fabris, esperta di scienze dei materiali alla Rutgers University-New Brunswick

Frammenti di nanoparticelle d’oro a forma di stella possono aumentare lo stoccaggio di energia solare. Lo ha scoperto una ricercatrice italiana, Laura Fabris (nella foto), esperta di scienze dei materiali alla Rutgers University-New Brunswick, negli Stati Uniti, che pubblica i risultati dello studio sulla rivista Chem.

Le sue stelline, grandi pochi milionesimi di millimetro, rivestite con un materiale semiconduttore (il biossido di titanio), sono in grado di ricavare idrogeno dall'acqua con un'efficienza quattro volte superiore agli altri metodi attualmente disponibili.

"Invece di usare la luce ultravioletta, come nella pratica comune, abbiamo sfruttato l'energia della luce visibile e infrarossa per eccitare gli elettroni delle nanoparticelle d'oro - spiega Fabris. - Gli elettroni eccitati nel metallo - prosegue - possono essere trasferiti in modo più efficiente al semiconduttore che catalizza la reazione".

Gli elettroni, infatti, scatenano una reazione che produce idrogeno dall'acqua con un'efficienza straordinaria: questo permette di accumulare energia solare sotto forma di idrogeno, che può poi essere usato come combustibile quando non c'è sole.