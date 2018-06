È quanto emerge dagli ultimi dati disponibili diffusi dall'Agenzia Internazionale per l'energia. Crollati i costi di solare ed eolico

Gli investimenti nelle energie rinnovabili , come l'eolico e il solare, superano quelli nelle energie tradizionali quali il nucleare, il carbone e il gas. Nel 2016 sono stati spesi in energie rinnovabili 297 miliardi di dollari, il doppio rispetto ai 143 miliardi nelle energie 'tradizionali'. È quanto emerge dagli ultimi dati disponibili diffusi dall'Agenzia Internazionale per l'energia.

I costi per le energie rinnovabili sono crollati negli ultimi dieci anni rendendole competitive rispetto alle alternative tradizionali: sono calati così tanto che l'eolico e il solare rappresentano ora l'opzione più a basso costo per generare energia, afferma Francis O'Sullivan, del Massachusetts Institute of Technology, con il Wall Street Journal.

A facilitare l'adozione delle rinnovabili è anche il fatto che presentano meno problemi degli impianti tradizionali: quelli nucleari ad esempio si scontrano spesso con ritardi tecnici, mentre quelli ad energia fossile sono alle prese con l'incertezza delle regole legate ai cambiamenti climatici.