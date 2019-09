Il rapporto Onu Global Trends in Renewable Energy Investment 2019 evidenzia che la sola capacità solare è salita di oltre 26 volte dal livello del 2009. Cina al top, Italia settima

Nel 2019 si stima che la capacità proveniente dalle fonti rinnovabili nel mondo quadruplichi: da 414 GW a circa 1.650 GW, grande idroelettrico escluso. È quanto emerge dal rapporto "Global Trends in Renewable Energy Investment 2019”, commissionato dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e pubblicato in vista del vertice sull'azione globale per il clima dell'Onu, il 23 settembre prossimo.

Nel 2018 gli investimenti in capacità delle energie rinnovabili ha raggiunto i 272,9 miliardi di dollari, il triplo rispetto a quello nella produzione di combustibili fossili. Il rapporto evidenzia che la sola capacità solare è salita di oltre 26 volte dal livello del 2009 e entro la fine dell’anno si stima che passi da 25 GW a 663 GW, abbastanza per produrre tutta l'energia elettrica necessaria ogni anno a circa 100 milioni di case negli Stati Uniti. Le rinnovabili hanno generato il 12,9% dell'elettricità globale nel 2018, evitando due miliardi di tonnellate di emissioni di anidride carbonica. L'energia solare ha assorbito metà dei 2,6 trilioni di dollari in investimenti in capacità di energia rinnovabile effettuati nel decennio.

La Cina è stato il principale investitore nella capacità di energia rinnovabile in questo decennio, con 758 miliardi di dollari tra il 2010 e la prima metà del 2019; secondi gli Stati Uniti, con 356 miliardi e poi il Giappone, con 202 miliardi. L'Italia si piazza al settimo posto con 82 miliardi di dollari dopo la Cina con 758 miliardi, Stati Uniti 356, Giappone 202, Germania 179, Gran Bretagna 122 e India 90. Dopo l'Italia ci sono Brasile, Australia, Francia, Spagna, Canada, Olanda, Messico, Belgio, Svezia, Sud Africa, Turchia, Cile e Danimarca con 14 miliardi investiti (escluso il grande idroelettrico). L'Europa, nel complesso, ha investito 698 miliardi di dollari in capacità di energie rinnovabili nello stesso periodo, con la Germania che ha contribuito maggiormente con 179 miliardi e il Regno Unito con 122 miliardi di dollari.

Considerando tutte le principali tecnologie di generazione (fossili e zero-carbonio), nel decennio si prevede l'installazione di una potenza netta di 2.366 GW, con la quota maggiore del solare (638 Gw), seguita da carbone (529 Gw), eolico e gas in terza e quarta posizione (rispettivamente 487 Gw e 438 Gw). Il rapporto è stato commissionato con Frankfurt School-Unep Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance e prodotto in collaborazione con BloombergNEF.