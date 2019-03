Il decreto introdurrà una disciplina più organica con incentivi. L'obiettivo è quello di andare incontro alle preoccupazioni di Sindaci e Comitati di cittadini

"Come avevamo già ribadito durante l'approvazione del testo del decreto FER1, è di prossima emanazione il decreto sulle rinnovabili FER2, che introdurrà una disciplina più organica sulla geotermia, attraverso un meccanismo incentivante che garantirà un miglioramento dal punto di vista ambientale ed energetico.



L'obiettivo è quello di andare incontro alle preoccupazioni provenienti dai Sindaci e dai Comitati di cittadini presenti su tutto il territorio nazionale, promuovendo la qualificazione tecnologica sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni degli impianti". Lo dichiara il Sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa.



Apprezzamento per le parole di Crippa è stato espresso da Diego Righini, general manager di Geotermia Italia, il quale ricorda come il sottosegretario all’energia abbia detto che gli impianti geotermoelettrici a zero emissioni sono una tecnologia in cui il Governo crede.



“Il fenomeno Nimby, con il sostegno della mafia locale - ricorda Righini - ha tentato più di una volta di rendere il geotermoelettrico tutto uguale, e sempre e solo noi lo abbiamo difeso, rimettendoci anche in prima persona”.