La compagnia anglo-olandese espande l’offerta per lo smart storage dell’energia domestica e dei servizi energetici ma anche per la ricarica di veicolo elettrici

Shell verso il 100% di Sonnen, leader nei sistemi di stoccaggio intelligente dell’energia e dei servizi energetici dedicati alle famiglie.

L’accordo tra le società fa seguito all’investimento di Shell del maggio 2018, e vedrà diventare Sonnen, una volta ottenuta l’approvazione degli enti regolatori, una sussidiaria di Shell.



Sonnen offre ai privati uno stoccaggio intelligente dell’energia e un servizio energetico digitale attraverso la piattaforma “sonnenCommunity”. Per esempio, durante il giorno “sonnenBatterie” ottimizza l’uso dell’energia solare all’interno della casa e la notte utilizza quella immagazzinata durante la giornata. Sonnen è un pioniere nel mercato energetico, in quanto combina la sua tecnologia con un business model completamente nuovo per un sistema energetico decentralizzato. Di recente, sonnen ha messo in funzione la più grande batteria virtuale della Germania, la quale utilizza un network di sistemi di archiviazione domestica in tutto il Paese per contribuire a stabilizzare la domanda della rete elettrica.



L’accordo darà un forte impulso alla capacità delle due aziende di offrire servizi energetici integrati, soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici oltre all’approvvigionamento di servizi di rete basati sulla “virtual battery pool” di Sonnen.



“Sonnen è tra i leader globali nello stoccaggio e distribuzione intelligente dell’energia e ha un track record di innovazione focalizzata sui bisogni del cliente. La proprietà totale di Sonnen ci permetterà di offrire più possibilità di scelta ai nostri clienti che richiedono energia più pulita, affidabile ed economica” ha dichiarato Mark Gainsborough, Executive Vice President New Energies di Shell. “Insieme possiamo accelerare lo sviluppo di un sistema energetico focalizzato sul cliente, a supporto della strategia di Shell per offrire soluzioni energetiche più pulite”.



Christoph Ostermann, CEO e co-fondatore di Sonnen ha dichiarato: "Shell New Energies è il partner strategico perfetto per aiutarci a crescere in un mercato che si sta espandendo velocemente. Con questo investimento siamo entusiasti di consentire a un numero sempre maggiore di famiglie di diventare indipendenti in ambito energetico e trarre beneficio da nuove opportunità nel mercato dell’energia. L’accordo porterà la crescita di Sonnen a un nuovo livello e ci aiuterà a velocizzare la trasformazione del sistema energetico”.