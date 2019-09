Per la controllata della geotermia e delle biomasse in procedura concorsuale, la base di partenza è di 16 milioni, compresa la filiale turca

Il Gruppo bolognese Maccaferri mette all’asta le sue aziende del settore energia coinvolte in procedure fallimentari. Sarà Exergy, una delle sette imprese, la prima a essere messa in vendita. Per l'azienda varesina, specializzata nella geotermia e biomasse o da recupero del calore di processi industriali, era da tempo che si cercava un acquirente. Si tratta - leggiamo su Il Sole 24 Ore - solo del primo passo del graduale disimpegno della famiglia Maccaferri dal settore energia in cui è stata protagonista attraverso la subholding Seci Energia, a sua volta finite in procedura concorsuale assieme alla società Enerray (fotovoltaico).



Per cercare chi possa accollarsi i 750 milioni di esposizione debitoria che lo scorso 31 maggio hanno portato la proprietà a chiedere un concordato, si farà ricorso ad una base d'asta di 16 milioni di euro, per rilevare l'intero complesso aziendale, inclusa la controllata Exergy Turkey, e i 50 dipendenti dello stabilimento lombardo. Il valore potrà essere ridotto fino a 3 milioni di euro a fronte dell'impegno da parte dell'aggiudicatario di proseguire le commesse in corso e i contratti post vendita e di liberare le società dai residui obblighi nei confronti dei committenti.