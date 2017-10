Taglio del nastro per l’impianto solare termodinamico di Ottana, in Sardegna, il primo con questa tecnologia allacciato alla rete, in tutta Italia

Viene inaugurato in questi giorni a Ottana il primo impianto solare termodinamico italiano allacciato alla rete elettrica nazionale. Di proprietà dell’Ente Acque della Sardegna, l’impianto è stato progettato e realizzato dal Gruppo Fera.



Il progetto è stato finanziato con i fondi del POR FESR 2007-2013 della Regione Sardegna, con l’obiettivo di valutare le prestazioni, l'efficacia e l'affidabilità della tecnologia del solare termodinamico di piccolo taglia (potenza fino a 5MWe) per la generazione distribuita.



Il campo solare ha una superficie di 10.000 mq, utilizza collettori lineari Fresnel a olio diatermico ed è dotato di una turbina ORC per la produzione di energia prodotta da Turboden da 600 kW. I tubi ricevitori sono stati invece forniti da Archimede Solar Energy. È inoltre provvisto di un sistema di accumulo termico, che consente di produrre energia elettrica per 4 ore anche in assenza di irraggiamento solare.



“Siamo molto contenti che finalmente sia stato possibile costruire un primo impianto solare termodinamico allacciato alla nostra rete elettrica – afferma Gianluigi Angelantoni, Presidente di ANEST (l’Associazione che riunisce le Imprese nazionali del solare termodinamico) – in quanto evidenzia come questa tecnologia sia applicabile anche nel nostro Paese. E ci fa ben sperare sulla possibilità di realizzare altri impianti sia in Sardegna sia in altre regioni italiane”.



È importante sottolineare come il solare termodinamico sia la tecnologia rinnovabile che, assieme a biomasse e geotermia, consenta la programmazione nella produzione di elettricità attraverso l’accumulo termico, cosa che non può avvenire con il fotovoltaico o con l’eolico, se non ricorrendo alle più costose batterie. Pertanto ANEST ritiene che questa tipologia di impianti possa nel tempo essere utilizzata proprio per equilibrare la rete e garantire una produzione di energia rinnovabile anche in assenza temporanea di sole o di vento.