Può produrre 2.000 piante tipi di ortaggi, per ogni ciclo di 3 settimane

Frutto di una partnership tra Enea e Lucchini arriva BoxXLand, un sistema modulare per la coltivazione di prodotti orticoli in tutti gli ambienti e in ogni clima, con il vantaggio della maggiore resa in minore tempo e senza utilizzo di pesticidi chimici: all’interno di un tradizionale container è installato un impianto ad alta tecnologia per la produzione in verticale fuori suolo, a ciclo chiuso, in ambiente controllato e con luce artificiale a LED. La sua struttura, compatta e robusta, lo rende facilmente impilabile e movimentabile.

Nonostante il suo modesto ingombro, può produrre 2.000 piante (come lattuga o erbe aromatiche) per ogni ciclo di 3 settimane, cioè circa 32.000 piante/anno in qualsiasi punto del pianeta.

Questo nuovissimo prodotto ha tutte le caratteristiche e le peculiarità per essere elemento di punta di una “smart city” e delle imprese innovative che vi operano.