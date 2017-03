Il test, che prevedeva una prova a 80 km/h in Bassa Sassonia, è stato superato. Primi viaggi a partire dal 2018

Alstom ha eseguito con successo la prima prova di collaudo a 80 km/h dell’unico treno passeggeri al mondo a cella a combustibile, Coradia iLint, sul proprio binario di prova a Salzgitter, in Bassa Sassonia (Germania).

Un’estesa campagna di test sarà condotta in Germania e nella Repubblica Ceca nei prossimi mesi, prima che Coradia iLint effettui i suoi primi viaggi di prova con passeggeri sulla tratta Buxtehude–Bremervörde–Bremerhaven–Cuxhaven, in Germania, a partire dal 2018.



Le prove di collaudo attualmente in corso a Salzgitter, della durata di quattro settimane, serviranno a confermare la stabilità del sistema di alimentazione, sulla base dell’interazione coordinata fra trazione, cella a combustibile e batteria del veicolo. Viene testata anche la potenza frenante, per verificare l’interfaccia tra freno pneumatico ed elettrico.

Coradia iLint è il primo treno passeggeri a pianale ribassato al mondo alimentato da una cella a combustibile a idrogeno, che produce l’energia elettrica per la trazione. Questo treno a zero emissioni è silenzioso ed emette unicamente vapore e acqua di condensa. Coradia iLint è speciale per la sua combinazione di diversi elementi innovativi: conversione all’energia pulita, immagazzinamento flessibile dell’energia nelle batterie e gestione intelligente della potenza di trazione e dell’energia disponibile. Basato su Coradia Lint, il treno diesel di punta di Alstom, Coradia iLint è particolarmente adatto a viaggiare su reti non elettrificate. Permette un funzionamento sostenibile del treno, mantenendo comunque prestazioni elevate.



Per guarda il video del test vai qui