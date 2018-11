La giovane azienda acquistata è Tabulaex, nata dalla ricerca dell'ateneo milanese, che offre servizi per prendere decisioni aziendali guidati dall’analisi dei dati

Dopo il vetro intelligente da un milione di euro, l’Università di Milano-Bicocca valorizza un altro pezzo della sua ricerca. La società americana Burning Glass, con sede a Boston, ha acquisito Tabulaex, spin off dell’ateneo milanese, che in oltre dieci anni di attività ha messo a punto metodologie innovative per la gestione dei big data, tecniche che hanno permesso di mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche strumenti informatici capaci di supportare i processi per decisioni strategiche.

Un “decisore artificiale” che non si sostituisce, ma si affianca a quelli naturali e che grazie all’abilità di organizzare e interpretare grandi moli di dati - sia interni che esterni all’attività dell’azienda o della pubblica amministrazione - è capace di predire gli effetti e le conseguenze future di azioni compiute nel presente.

Un ambito di business molto simile a quello di Burning Glass, che opera negli Stati Uniti e che offre analisi del mercato del lavoro che consentono a datori di lavoro, lavoratori ed educatori di prendere decisioni “migliori”, perché basate sui dati. La società di Boston ha riconosciuto un valore strategico nei risultati della ricerca nata nell’ecosistema accademico dell’Università Bicocca e poi confluiti nello spin off Tabulaex: un valore tale da guistificarne l’acquisizione.

Tabulaex - che resta in Italia, conserva la sede milanese e conferma tutti gli impegni di progetto esistenti e l’intero staff, senza modifiche - è stata fondata nel 2005 dal professor Mario Mezzanzanica, docente in Bicocca di Sistemi di elaborazione delle informazioni e direttore del Centro di ricerca interuniversitaria per i servizi di pubblica utilità (Crisp). Oggi vende servizi a imprese e organizzazioni di diversi Paesi europei, oltre che in Italia. “Le metodologie da noi sviluppate, fortemente incentrate sulla valorizzazione dei big data e di tecniche di machine learning - spiega Mezzanzanica - , grazie a questa operazione saranno ora applicate a livello internazionale”. Con l’acquisizione è stato firmato anche un contratto si ricerca triennale tra l’ateneo e Burning Glass.

”La partnership con Burning Glass rappresenta un altro esempio di valorizzazione della ricerca – ha sottolineato Danilo Porro, prorettore per la valorizzazione della ricerca dell’Università Bicocca – che dà valore al territorio e offre un contributo significativo all’innovazione della società”.