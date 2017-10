Utilizza una tecnologia elettrico-diesel. È in dotazione alla ASF Autolinee, società lariana di trasporto pubblico passeggeri

Arriva in Italia il primo autobus ibrido extraurbano. Il veicolo, uno Scania Citywide LE Hybrid, è stato consegnato alla ASF Autolinee, società di trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia, per il servizio sulla linea C40 (Como - Erba - Lecco) di ASF.

Lungo 12 metri, è dotato di 41 posti a sedere, 20 in piedi e di pianale ribassato per favorire l'accesso ai disabili. Munito di motorizzazione euro 6 utilizza una tecnologia elettrico-diesel che consente di utilizzare in sinergia i due sistemi di propulsione a seconda della velocità di viaggio.

L'autobus è dotato di batterie per l'accumulo di energia, che si ricaricano durante la marcia e la frenata. Grazie a questo sistema ibrido è possibile risparmiare circa il 20% di carburante all'ora e ridurre le emissioni di CO2 nell'aria. "Il primo autobus ibrido in classe II disponibile sul mercato - ha evidenziato Roberto Caldini, direttore Buses&Coaches di Italscania - è ottimizzato per la riduzione dei costi e delle emissioni".