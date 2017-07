Il California Electric Vehicle Initiative punta a far pagare un’auto elettrica 15mila dollari. Oggi nello Stato circolano poco più di 2 milioni di veicoli elettrici

La California sta mettendo a punto una manovra del valore di 3 miliardi di dollari (2,6 miliardi di euro) per incentivi all'acquisto di auto elettriche, che prevedono agevolazioni da erogare sotto forma di detassazione. Gli importi saranno variabili anche in base al reddito degli acquirenti.



Le misure sono contenute nella proposta AB 1184 California Electric Vehicle Initiative (CEVI), che la prossima settimana giungerà all'esame di due commissioni dell'Assemblea dello Stato membro degli USA.



Questo significa che un'elettrica in listino a 40.000 dollari potrebbe essere pagata sino a 15.000 dollari (al cambio circa 13.150 euro). Il piano del Governatore della California Jerry Brown prevede 1,5 milioni di veicoli elettrici su strada entro il 2025'', con successivo target di 5 milioni entro il 2030.



Nel 2016 in California sono state vendute circa 2,09 milioni di auto nuove, con una quota di elettriche dell'1,9%, pari a circa 40mila unità. Un dato elevato se comparato alle realtà europee, ma che rimane basso se si considerano gli obiettivi governativi e la disponibilità su questo mercato di oltre 20 modelli EV.



Uno degli obiettivi dell'azione promossa è aiutare i produttori ad abbassare i prezzi tramite l'attuazione di economie di scala, per permettere un abbassamento del costo di questi veicoli e ''creare in California un mercato autosostenibile per i veicoli EV entro il 2030, quando è stato pianificato che metà delle necessità energetiche dello Stato saranno soddisfatte da fonti rinnovabili''.



Qualora venissero approvati, gli incentivi verrebbero attuati tramite una riduzione delle tasse, che sarebbe applicata direttamente dai rivenditori delle auto, a tutto vantaggio dello snellimento delle pratiche burocratiche a carico degli automobilisti. Inizialmente è previsto che i "tagli" dei prezzi siano modulati in modo da equiparare quello delle elettriche a corrispettive vetture a benzina. Le misure prevedono, inoltre, una componente modulabile in base al reddito degli acquirenti, così da risultare più consistenti per gli automobilisti con guadagni più bassi. In caso di promulgazione, il programma prevede ulteriori 500 milioni di dollari di investimento per favorire la mobilità a zero emissioni tra le comunità più svantaggiate, nelle scuole e nei servizi bus. Questo sarà amministrato dall'Air Resources Board, in coordinazione con la California Public Utilities Commission e la California Energy Commission.