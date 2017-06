Per Karl Neumann, nei prossimi cinque anni le macchine cambieranno più di quanto non abbiano fatto negli ultimi 50

Propulsione elettrica, veicoli sempre connessi alla rete, mobilità individuale anche senza possesso di auto e robo-taxi. Si riassume in questi quattro punti il futuro dell'auto secondo il ceo di Opel, Karl Neumann, che è intervenuto in Vaticano ad un convegno sulla sostenibilità.

Per Neumann, "il futuro dell'automobile è la propulsione elettrica". L'auto, inoltre, sarà sempre più connessa, non soltanto alla rete per dare e ricevere informazioni, ma anche allo stesso automobilista, attraverso lo smartphone".

Secondo Neumann, altra rivoluzione fondamentale nel mercato dell'auto nei prossimi cinque anni sarà la mobilità senza auto di proprietà. "Quello che conterà nel futuro saranno i chilometri percorsi. Il mercato dell'auto ora vale il 2% del pil mondiale. Ma il mercato dell'auto connessa può arrivare al 13% del pil mondiale". Infine, secondo il ceo di Opel, "i robo-taxi domineranno le nostre strade". Neumann ha citato infine una frase del ceo di General Motors, Mary Barra, secondo la quale "il mondo dell'auto cambierà nei prossimi cinque anni molto più di quanto è cambiato negli ultimi cinquanta".