XYT, piccola casa automobilistica di nuova generazione, sviluppa veicoli elettrici con pochi componenti che possono essere assemblati e riconfigurati

L'auto elettrica è uno dei "trend" più rilevanti nell'industria dei trasporti e molte aziende, non solo automobilistiche, hanno scelto di cimentarsi nella produzione di veicoli elettrici. Ma forse l’evoluzione futura dei veicoli non si misura solamente sul carburante utilizzato ma anche sulla modalità d’uso e quindi sui chilometri percorsi: la media nel Regno Unito è di 40 chilometri, in Francia 60, distanze ampiamente alla portata dei moderni veicoli elettrici. In molti si chiedono, dunque, se il mercato attuale è pronto per veicoli elettrici a corto raggio? Secondo XYT, piccola casa automobilistica di nuova generazione, la risposta è sì, a partire dai servizi logistici di "ultimo miglio" per le consegne urbane. XYT è nata per sviluppare veicoli elettrici non solo efficienti e durevoli, ma anche e soprattutto modulari. Questo significa che, con l'evoluzione della tecnologia e delle esigenze degli utilizzatori, il veicolo può essere adattato, aggiornato, completato e non più semplicemente sostituito. Questi "upgrade" sono possibili perché il mezzo è costituito da soli 580 componenti (contro circa 10.000 delle auto tradizionali) che possono essere assemblati e riconfigurati con una normale cassetta degli attrezzi.



Nasce così un veicolo che può essere completamente personalizzato: ogni cliente può creare un mezzo che risponda a qualsiasi esigenza o preferenza in termini di funzionalità ed estetica. La piattaforma aperta PIXEL di XYT è già stata testata per oltre un milione di chilometri, ottimizzando il progetto per la mobilità di ultimo miglio e per offrire esperienze positive agli operatori del settore (logistica urbana, e-commerce ecc.).



Il percorso di innovazione dell'azienda è partito da PIXEL Y, un'auto a due posti per mobilità individuale e condivisa, e ora sta sviluppando la nuova gamma PIXEL X per servizi logistici efficienti. In futuro XYT sta anche studiando come impiegare la piattaforma modulare per realizzare una "navetta" destinata al trasporto pubblico, condiviso o privato, sviluppando una nuova linea di prodotti chiamata PIXEL T.



XYT è entrata a far parte del 3DEXPERIENCE Lab di Dassault Systèmes per avere accesso alla piattaforma 3DEXPERIENCE in cloud nell'ottica di imprimere un'accelerazione alla propria missione. L'azienda è pronta a collaborare con talenti locali e globali in tutti gli ambiti, dal design alla progettazione, dalle forniture alle personalizzazioni. Le soluzioni software di Dassault Systemes consentono inoltre all'azienda di effettuare configurazioni e personalizzazioni in modo dinamico e veloce partendo dall'architettura modulare della XYT.