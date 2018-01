Firmato accordo con il Centro per la Conservazione e la Ricerca della Cina per riciclare gli escrementi alimentari prodotti nelle tre riserve di Dujiangyan, Wolong e Bifengxia

Dagli escrementi del panda arriva una nuova materia prima per produrre carta. Il procedimento è stato messo a punto da un’azienda cinese, Bin Sichuan Qianwei Fengsheng, che produce carta igienica, tovaglioli e fazzoletti, la quale ha firmato un accordo con il Centro per la Conservazione e la Ricerca della Cina con il marchio Panda Poo (“Cacca di Panda”). L’idea è di riciclare gli escrementi dei Panda nelle tre riserve di Dujiangyan, Wolong e Bifengxia.



Huang Yan, ricercatore presso il Centro, ha detto - secondo quanto riferisce il Chengdu Daily Business - , che un panda adulto consuma da 12 a 15 chili di bambù al giorno e produce 10 chili di escrementi e 50 chili di rifiuti alimentari al giorno. Come ha spiegato Yang Chaolin, il presidente della società che punta su questo business, per convertire il bambù in carta è necessario scomporre il fruttosio ed estrarre la fibra, ovvero esattamente l’operazione che i panda fanno attraverso la digestione. I panda producono anche fino a 50 chili di rifiuti al giorno perché sputano il bambù dopo averlo masticato: semplicemente, non lo inghiottono. Prima di questa iniziativa, quei resti e gli escrementi venivano gettati via come spazzatura o usati come miscela di fertilizzanti.



La società raccoglierà ogni tre giorni questi scarti, che verranno bolliti e pastorizzati prima di essere trasformati in carta per la casa, ha spiegato detto Zhou Chuanping, vice direttore generale di Sichuan Qianwei Fengsheng, il quale ha anche aggiunto che "per garantire la sicurezza, l'eventuale presenza di batteri sarà verificata prima dell'immissione nel mercato", e ha chiarito che il prodotto "per il momento non sarà usato per scrivere".



Oltre all’origine, che potrebbe essere poco allettante per molti consumatori, Panda Poo avrà un altro neo, ovvero il costo: una scatola di fazzoletti marcati ''Cacca di panda'' sarà venduta al prezzo di 43 yuan (circa 5,50 euro), molto più costosa di un prodotto convenzionale.