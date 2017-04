Wall Street scommette sul colosso di Elon Musk, che nel 2016 ha venduto 76mila auto e ha registrato perdite per quasi 700 milioni di dollari

Tesla ha definitivamente spiccato il volo e ha superato General Motors, affermandosi come la prima casa automobilistica americana per valore in Borsa. Il colosso delle auto elettriche, che fa capo a Elon Musk (al centro nella foto), solo una settimana fa aveva superato Ford, strappandole la medaglia d'argento. La volata delle azioni Tesla, in aumento del 3,4%, spingono la capitalizzazione di mercato della società a 51 miliardi di dollari, sopra GM.



Sono in molti però a chiedersi oggi, memori degli eccessi del passato, se questa fiducia incondizionata verso il gruppo di Tusk non sia un po’ irrazionale se è vero, come fa notare Wired che i titoli Tesla, scambiati a 313 dollari, sono saliti di circa il 70% nel corso degli ultimi 4 mesi. Una situazione che dal punto di vista economico non sembra così meritata, considerando che nel corso del 2016 Tesla ha venduto 76mila veicoli, riportando una perdita di circa 675 milioni di dollari, cifre agli antipodi di quelle realizzate, ad esempio, da Ford che di auto ne ha vendute 2,6 milioni e ha realizzato un utile di 4,6 miliardi di dollari.



La spiegazione - si legge ancora nell’articolo - si affida alla scommessa degli operatori di borsa, che credono nella vendita di 1 milioni di veicoli entro il 2020. Un obiettivo considerato raggiungibile, al contrario della minore fiducia che viene riposta da Wall Street in General Motors e in Ford.