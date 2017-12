Lo dice l'Anfia in un focus sul mercato auto italiano a novembre 2017. Vendute oltre 61mila auto ad alimentazione combinata

A novembre le auto ad alimentazione ibrida raggiungono un nuovo record, toccando quota 4,3% del totale immatricolato nel mese. Lo dice l'Anfia in un Focus sul mercato auto italiano sulla base delle vendite del mese e nei primi undici mesi dell'anno.

Da inizio anno - apprendiamo ancora dal documento - una autovettura su otto vendute in Italia ha un’alimentazione alternativa. Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa conquista il 13,2% del mercato a novembre e l'11,6% da inizio anno. Quarto incremento consecutivo a novembre per le vendite di auto a metano (+0,2%), in calo da aprile 2015. Complessivamente, da inizio anno sono state immatricolate oltre 150mila auto a gas, oltre 61mila auto ibride, di cui 2.415 ibride plug-in, e 1.813 auto elettriche. Le auto diesel crescono nel mese dell'1,5% e del 7,7% nei primi 11 mesi, con il 56,4% del mercato, mezzo punto percentuale in meno rispetto a un anno fa.