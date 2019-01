Servono 26mila stazioni in Ue entro 2030. L’allarme è stato lanciato dall’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), che ha pubblicato un rapporto

“Raggiungere gli ambiziosi standard di riduzione delle emissioni di CO2 proposti dalla Ue sarà possibile solo con un rapido e massiccio utilizzo di camion a emissioni zero e a basse emissioni: il problema è che oggi l'infrastruttura necessaria è quasi completamente assente e non esiste un piano d'azione europeo chiaro per il suo futuro lancio”.

L’allarme è stato lanciato dall’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), che ha pubblicato un rapporto sulla situazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento per veicoli elettrici e di altro tipo nella Ue. Secondo stime prudenti, dice Acea, sarebbero necessari almeno 6 mila punti di ricarica ad alta potenza per i carrelli elettrici (superiori a 500 kW) lungo le autostrade entro il 2025/2030. Inoltre, sono necessari altri 20mila stazioni di ricarica "regolari" adatti ai camion, portando il totale necessario a 26 mila. La prossima settimana si terrà una riunione negoziale tra i rappresentanti del Parlamento europeo, i 28 governi nazionali e la Commissione.



A dimostrazione del ritardo con cui sta muovendo la Ue, il segretario Acea Erik Joannaert segnala che “attualmente non esiste un unico punto di ricarica pubblico per i camion a lungo raggio disponibili; inoltre, uno standard per le spine ad alta potenza richieste non esiste ancora”.

Benché i punti di ricarica ad alta potenza vengano installati per le autovetture elettriche lungo le autostrade, i camion pesanti non possono utilizzare tale infrastruttura, segnala l’Acea, a causa della loro maggiore potenza e richiesta di energia, così come i numerosi parcheggi di cui avrebbero bisogno per caricare lungo tutte le principali rotte in Europa.



Allo stesso modo, le stazioni di rifornimento di idrogeno per le auto “non sono adatte per i camion, dato che lo stoccaggio di pressione è troppo piccolo per soddisfare la domanda dei camion”. Entro il 2025/2030, secondo i calcoli dell’Acea, sono necessarie circa mille stazioni di idrogeno specifiche per camion, ma oggi ne sono disponibili meno di 10 in tutta la Uel, nessuna delle quali è adatta per i camion a lungo raggio. Stazioni di rifornimento pubbliche specifiche per autocarri per gas naturale compresso e gas naturale liquefatto sono attualmente presenti in alcuni Stati membri, ma “la loro distribuzione è ancora molto disomogenea in Europa e il numero di stazioni rimane basso”.



"I responsabili politici devono essere consapevoli di questa situazione allarmante quando concordano i futuri obiettivi di CO2 per i camion, che i dipendono da un massiccio aumento delle vendite di camion alimentati in modo alternativo” al diesel, ha indicato ancora Jonnaert. Secondo il responsabile di Acea, "gli obiettivi CO2 dovrebbero essere fissati di conseguenza e devono essere accompagnati da un piano d'azione per la realizzazione di infrastrutture specifiche per i camion in tutta la Ue: non ci si può aspettare che i clienti investano in camion alimentati in modo alternativo se non hanno la possibilità di ricaricarli o rifornirli".