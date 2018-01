Una torre di purificazione dell'aria alta 100 metri a Xian, nella provincia dello Shaanxi, ha contribuito a ridurre i livelli di smog in città

Una torre sperimentale di oltre 100 metri di altezza costruita a Xian, nella Cina settentrionale, e considerata come il più grande depuratore al mondo, ha migliorato la qualità dell'aria nella battaglia per ridurre l’alta incidenza di smog ed emissioni inquinanti sui cieli cinesi. A esserne convinto è il capo della ricerca, Cao Junji, che ha parlato di miglioramenti nella qualità dell'aria osservati “su un'area di 10 chilometri quadrati nella città negli ultimi mesi con la produzione di più di 10 milioni di metri cubi di aria pulita al giorno dal suo lancio. Cao ha aggiunto che nei giorni gravemente inquinati la torre è stata in grado di contenere lo smog a livelli moderati.

La torre è stata costruita nella provincia dello Shaanxi ed è in fase di sperimentazione da parte dei ricercatori dell'Istituto di Ambiente della Terra presso l'Accademia delle Scienze cinese.



Il sistema funziona attraverso una serie di serre che coprono circa la metà delle dimensioni di un campo da calcio attorno alla base della torre. L'aria inquinata viene aspirata nelle serre e riscaldata dall'energia solare. L'aria calda sale quindi attraverso la torre e passa attraverso più strati di filtri di pulizia.



A Xian è grave l’inquinamento in inverno, a causa del riscaldamento della città basato quasi esclusivamente sul carbone. La squadra di Cao ha installato più di una dozzina di stazioni di monitoraggio dell'inquinamento nell'area per testare l'impatto della torre.

La riduzione media di PM2,5 - le particelle fini nello smog ritenute più dannose per la salute - è del 15% durante l'inquinamento pesante.

Cao ha detto che i risultati sono preliminari, perché l'esperimento è ancora in corso. Il team prevede di rilasciare dati più dettagliati a marzo, con una valutazione scientifica completa delle prestazioni complessive della struttura.



Il progetto Xian Smog Tower è stato lanciato dall'Accademia nel 2015 e la costruzione è stata completata l'anno scorso in una zona di sviluppo nel distretto di Chang'an. Lo scopo del progetto era quello di trovare un metodo efficace a basso costo per rimuovere artificialmente gli inquinanti dall'atmosfera.