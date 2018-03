Per il progetto, in collaborazione con Aster e Trentino Sviluppo, si prevede la selezione di 16 idee d’imprese. Iscrizioni entro il 9 aprile

Dall’Unione europea arriveranno oltre 300mila euro a sostegno di idee d'impresa innovative per il contrasto ai cambiamenti climatici. Lo prevede il programma europeo Climate-KIC Startup Accelerator Italy 2018, promosso da Climate-KIC Italy e da Aster, società della regione Emilia-Romagna per l'innovazione e la ricerca industriale, partner di Climate-KIC. Quest'anno il programma è sostenuto da Gruppo Hera, prima multiutility italiana nel settore ambientale.



Per partecipare al primo dei tre "stage" previsti dal bando occorre iscriversi entro le ore 13 del 9 aprile, compilando la documentazione presente sul sito di Aster. Al programma, gestito da Aster in collaborazione con Trentino Sviluppo e Hub Innovation Trentino-HIT possono accedere aspiranti imprenditori (in team di almeno due persone) e start-up, costituite dopo il 1° gennaio 2015, attive nel settore del contrasto ai cambiamenti climatici. Requisiti indispensabili sono la residenza (o sede legale) in Italia, il carattere innovativo e cleantech delle idee portate in concorso e il basso impatto ambientale dei progetti, che devono anche avere buone opportunità di successo sul mercato.



Per il primo stage, che si svolgerà da aprile a luglio 2018, saranno selezionate 16 idee d'impresa (11 seguite da Aster e 5 da Trentino Sviluppo), che verranno accompagnate allo sviluppo dell'idea imprenditoriale. Ciascun progetto riceverà un rimborso spese fino a 5 mila euro. Tutti i vincitori beneficeranno dell'attività di coaching per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di 3 giornate di formazione sui temi legati all'avvio di un'attività imprenditoriale (organizzate a Bologna) e potranno partecipare a un workshop durante Research To Business, la fiera internazionale dell'innovazione che si terrà a Bologna il 7-8 giugno 2018.



Le 11 imprese supportate da Aster avranno anche accesso ai servizi della rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, alle sale riunioni presso l'incubatore "Le Serre di Aster", a seminari organizzati da ASTER inerenti l'imprenditorialità e a servizi di assistenza per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, per l'accesso a capitali e risorse finanziarie per l'innovazione, a strumenti di finanza agevolata e anche supporto al networking.



Le 5 startup assistite da Trentino Sviluppo, in collaborazione con HIT, accederanno a spazi di coworking e sale riunioni a Rovereto, presso gli spazi di Trentino Sviluppo, a corsi e seminari e al network di investitori e di imprese ad alta innovazione di Trentino Sviluppo.



Le attività del "secondo stage" (scadenza iscrizioni ore 13 del 9 luglio) si svolgeranno da luglio a dicembre 2018. Saranno selezionate 9 imprese (7 assistite da Aster e 2 da Trentino Sviluppo) per verificare la fattibilità di progetti imprenditoriali e sviluppare l'attività commerciale attraverso un primo contatto con partner tecnologici e/o commerciali e con potenziali clienti. I vincitori riceveranno rimborsi spese e contributi finanziari fino a 15mila euro e avranno accesso a servizi di assistenza e a 4 giornate di formazione su temi legati al marketing e alla vendita di prodotti.

Le modalità di partecipazione al terzo stage, che si svolgerà da gennaio a giugno 2019, saranno definite in un ulteriore bando. L'obiettivo della fase è supportare startup già costituite nell'organizzazione di incontri con potenziali clienti e con investitori. Alle startup vincitrici saranno garantiti rimborsi spese sino a 30 mila euro ciascuna e attività di assistenza e formazione.