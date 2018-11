Anche Ancona e Roma sul podio della competizione contro il cambiamento climatico in ambito urbano. Il progetto prevede borracce d’acqua sostenibili ed eco-friendly che sono, al tempo stesso, un vero e proprio “biglietto per Venezia”

Sono oltre 100 i giovani provenienti da tutta Italia che, dopo aver hanno partecipato in ottobre al Climathon, la maratona mondiale delle idee green organizzata da Climate-KIC, si sono ritrovati al Key Energy di Rimini per votare l’idea vincente in ambito nazionale, scegliendola tra quelle che hanno vinto le competizioni nelle singole città.



15 città e 15 team che, il mese scorso, hanno messo a punto una serie di soluzioni per arginare gli effetti del clima che cambia, concentrandosi su temi come la mobilità sostenibile, la corretta gestione delle risorse naturali come l’acqua, le tecnologie digitali e, sopra ogni cosa, la volontà di incidere sul comportamento delle persone.



A vincere è stato il progetto “LigthBlu Venice!”, presentato da un gruppo di under 25. Sono borracce d’acqua sostenibili ed eco-friendly che sono, al tempo stesso, un vero e proprio “biglietto per Venezia”, con un QR code stampato sul lato frontale, che garantisce a chi ne usufruisce sconti per i trasporti locali e i musei cittadini. Un modo per incentivare la fruizione della bellezza di Venezia in un’ottica green. Al secondo posto, EYM di Ancona, che propone di ridurre l’inquinamento incentivando l’uso di bus e treni, tramutando i chilometri già percorsi in “moneta” per nuove tratte. Al terzo posto, infine, ROTH2O, presentato da un team romano tutto al femminile, che vorrebbe creare rotatorie in grado di recuperare l’acqua piovana, così da assicurare una migliore viabilità in caso di piogge intense.