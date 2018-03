È quanto emerge dal rapporto sulla Digital Energy realizzato da Frost & Sullivan per Hitachi. Previsti 800 miliardi di investimenti a livello mondiale

Infrastrutture energetiche smart, impianti alimentati da fonti rinnovabili ed efficienza energetica porteranno opportunità di business e di sviluppo al 2025 per 45 miliardi di dollari l’anno e 1,5 trilioni l'anno in tutto il mondo. Lo dice il rapporto sulla Digital Energy commissionato da Hitachi a Frost & Sullivan.



In particolare, si calcola che ogni anno avremo 800 miliardi di dollari di investimenti a livello mondiale in attrezzature energetiche e infrastrutture (Tecnologie Operative - OT), 210 miliardi di dollari in soluzioni energetiche intelligenti (soluzioni IT), mentre il risparmio annuale sarà di 515 miliardi di dollari in termini di consumi energetici, emissioni, ecc. A queste cifre vanno aggiunti i benefici delle ricadute sociali che tale rivoluzione porterà nelle vite di tutti, soprattutto di quei 1,2 miliardi di persone che ancora oggi non hanno accesso all'elettricità, principalmente nell'Asia meridionale e nell'Africa sub-sahariana.



Oggi le tre D nel settore energetico (Decarbonizzazione, Decentralizzazione e Digitalizzazione), stanno provocando uno stravolgimento e una trasformazione del settore su vasta scala.

La Decarbonizzazione sta spingendo la crescita delle energie rinnovabili, dove vedremo un aumento della capacità di produzione energetica dal 33% di oggi al 44% del 2025, e nell'efficienza energetica. La Decentralizzazione sta portando a nuovi modelli imprenditoriali innovativi: nel solo campo della Generazione Distribuita si registrerà un aumento della produzione dal 8,5% di oggi al 12% del 2025.



Con 50 miliardi di oggetti connessi entro il 2025, la Digitalizzazione seguirà lo sviluppo dell'Internet of Things (IoT), permettendo di migliorare l'efficienza energetica e di risparmiare sui costi. Nel solo campo della misurazione, ad esempio, si andrà oltre la lettura automatica dei contatori per offrire un maggior coinvolgimento dei clienti grazie alle soluzioni di risposta e controllo remoto degli edifici. Delle 1,9 miliardi di famiglie che, in tutto il mondo, hanno contatori di elettricità, oggi solo il 36% ha installato nelle proprie abitazioni contatori intelligenti. Quota che passerà al 65% entro il 2025.



"Nell'era dell'IoT, i dispositivi connessi stanno generando enormi quantità di dati che rivoluzioneranno i settori a tutti i livelli. E l'energia non fa eccezione - ha dichiarato Lorena Dellagiovanna, Country Manager Italy di Hitachi. - L'innovazione - ha proseguito la Country Manager della multinazionale nipponica - svolgerà un ruolo chiave nel fornire a tutti noi un'energia conveniente, affidabile, flessibile, sostenibile e moderna. Entro il 2025, saremo passati dalla trasformazione digitale dei sistemi e dei processi esistenti a una trasformazione aziendale più completa, che porterà non solo miglioramenti significativi nei processi, ma anche nuove figure professionali con specifiche competenze e nuove opportunità di lavoro. Un'occasione unica per migliorare la qualità della vita quotidiana nel rispetto dell'ambiente in cui vivamo, verso un futuro sostenibile ".