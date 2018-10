L’azienda farà concorrenza a Tesla e agli altri; primo investimento da 2,6 miliardi per uno stabilimento a Singapore

Dyson, la famosa azienda produttrice di aspiravolveri, ha deciso di vendere anche auto elettriche. Per questo ha scelto Singapore come sede per l'impianto di produzione che darà luce alla prima vettura elettrica prodotta dall'impresa britannica. L'obiettivo è realizzare un veicolo che sia in grado di competere con Tesla ma anche con Jaguar I-Pace, Audi e-tron e Mercedes EQC.

Passare dalla produzione di elettrodomestici casalinghi al mondo dell'automotive ha ovviamente richiesto un sostanzioso investimento che, secondo il Financial Times, si aggira intorno ai 2,6 miliardi di dollari: l'impianto asiatico invece sarà pronto nel 2020.

La scelta di Singapore non è casuale: recentemente, infatti, Tesla ha siglato con il governo cinese un accordo per la costruzione di una gigafactory nei pressi di Shangai.

Il primo modello di vettura elettrica prodotta da Dyson potrebbe uscire dalla fabbrica nel 2021 e la vicinanza con la Cina, attualmente il mercato dove la domanda di vetture elettriche cresce esponenzialmente, sarebbe la prima destinazione obbligata nonché un bacino "sicuro" per generare immediatamente utili.