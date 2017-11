Sono disponibili panchine e elementi di arredo urbano, pavimentazioni antitrauma, asfalti modificati, campi da calcio, piste ciclabili e delimitatori di corsie, portachiavi, orologi da polso, borse e oggetti di design

Sono tantissimi gli oggetti e le applicazioni che è possibile realizzare con gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, le cui caratteristiche di elasticità e resistenza ne fanno un ottimo materiale per un ampio ventaglio di prodotti in settori molto diversi tra loro: dall’arredamento al fashion, dalla nautica all’oggettistica e altri ancora.



Per conoscerli tutti è disponibile il “Catalogo dei prodotti realizzati con gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso” consultabile online con un look totalmente rinnovato.



Promosso da Ecopneus e realizzato da MATREC (società di consulenza specializzata in sostenibilità ambientale ed economia circolare che supporta le imprese nella ricerca di materiali circolari, trend e scenari di mercato, verso un eco-innovazione di prodotto), questo particolare catalogo consente di rintracciare moltissimi prodotti in gomma riciclata da PFU commercializzati in Italia, attraverso una ricerca per azienda, per posizione geografica, in base alle certificazioni (ambientali, di prodotto, di impresa, sociali o di qualità) ma soprattutto per ambito di applicazione.

Dai prodotti per l’ “edilizia”, come gli isolanti termo-acustici e le pavimentazioni, alla categoria dello “sport”, con aree parco giochi, campi da calcio, arredi, pavimentazioni sportive polivalenti e per sport equestri. C’è anche il settore delle “strade e infrastrutture” dove, accanto agli asfalti modificati, troviamo piste ciclabili, arredi urbani ed elementi per sicurezza stradale. Completano il panorama prodotti per il benessere animale, l’oggettistica e le ruote industriali.



Una sezione del catalogo è dedicata a “innovazione&design” per presentare proposte di soluzioni e risultati di ricerche sulle potenzialità di applicazione a livello nazionale ed internazionale della gomma riciclata accoppiata con materiali come pelle, sughero, tessuti, feltro, legno. Mondi materici lontani, ma che insieme conferiscono una nuova identità alla gomma da PFU, ampliandone i diversi ambiti commerciali di utilizzo.



Ma l’obiettivo del Catalogo non è solo quello di diffondere la conoscenza dei prodotti realizzati con gomma riciclata, permettendo ad architetti e imprese di conoscere i prodotti in gomma da PFU commercializzati in Italia. Attraverso questo strumento, infatti, Ecopneus e MATREC vogliono anche presentare le potenzialità applicative ed innovative della gomma da PFU, stimolando la creazione di nuovi prodotti e materiali circolari. Proprio per favorire la conoscenza e le caratteristiche del materiale, saranno a breve presentati nel catalogo una serie di video interviste ad esperti di settore che racconterenno modalità e caratteristiche dei diversi manufatti in gomma da PFU.



Un mercato che Ecopneus, tra i principali responsabili della gestione dei PFU in Italia, si sta impegnando a consolidare ed ampliare, elevando la qualità del processo di trattamento presso le proprie aziende partner con l’obiettivo di ottenere una gomma di qualità sempre più elevata. Ne è testimonianza anche il Marchio di Qualità “Prodotto certificato Ecopneus”, una certificazione che garantisce le caratteristiche tecniche dei granuli e dei polverini. Solo nel 2016 la filiera Ecopneus ha immesso nel mercato quasi 80.000 tonnellate di granuli e polverini di gomma, consentendo importanti benefici ambientali (come aver evitato l’immissione in atmosfera di 380mila tonnellate di CO2 equivalente) ed un risparmio per l’Italia di 130milioni di euro sulle importazioni di materie prime vergini.