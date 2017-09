I capi possono essere indossati da bimbi di età compresa da 4-6 mesi fino ai 3 anni. Li ha realizzati un giovane designer londinese

Chi non si è trovato da genitore a fare i conti con maglie e pantaloni diventati troppo piccoli a causa della crescita dei figli? Ebbene, oggi un designer londinese Ryan Yasin, 24 anni, ha realizzato un tessuto che potrebbe porre fine a questo problema. Ha infatti sviluppato un tessuto con cui produrre tutine, maglie e pantaloni che "crescono" insieme ai bimbi, almeno fino a 3 anni di età.

Ispirato agli origami, ha una struttura pieghettata che si espande, letteralmente, man mano che il corpo del piccolo cresce. Un progetto col quale si è aggiudicato il premio nazionale del James Dyson, importante competizione di design e invenzioni.

I vestiti realizzati col tessuto "a origami", spiega Yasin al sito di Metro.uk, hanno anche un particolare rivestimento che li rende impermeabili. Sono inoltre concepiti per resistere e non perdere flessibilità con lavaggi frequenti. Per ora gli indumenti realizzati sono giacche, pantaloni e tute che si indossano sopra altri vestiti, perché fatti di materiale sintetico che non tutti i genitori desiderano a contatto con la pelle dei loro figli. Possono essere indossati da bimbi di 4-6 mesi, fino a 3 anni.