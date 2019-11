Lo studio è stato pubblicato su Nature Materials dal gruppo dell'Università britannica di Cambridge, coordinato da Erwin Reisner

Una foglia sintetica riesce a produrre una miscela di gas utili a ottenere combustibili liquidi, in alternativa al petrolio; il prodotto è ottenuto ispirandosi al processo di fotosintesi e utilizzando luce solare, anidride carbonica e acqua. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Materials dal gruppo dell'Università britannica di Cambridge, coordinato da Erwin Reisner.



La foglia artificiale è alimentata da luce solare, ma è capace di lavorare anche se il cielo è nuvoloso. Quando è immersa in acqua, attraverso dei catalizzatori, è in grado di trasformare l'anidride carbonica e l'acqua stessa in monossido di carbonio e idrogeno. Che insieme formano una miscela, il cosiddetto syngas, o gas di sintesi.



"Il dispositivo - ha spiegato Reisner - è in grado di produrre direttamente gas in modo semplice e, soprattutto, sostenibile. Senza ad esempio liberare, a differenza degli attuali processi industriali, gas serra come l'anidride carbonica. Il prossimo passo - ha concluso - sarà produrre anche combustibili liquidi alternativi al petrolio".